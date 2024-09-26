Sapa Warga Pancoran Barat, Ridwan Kamil: Jangan Lupa Pilih Nomor 1

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil melakukan blusukan ke tempat pemukiman warga di kawasan Pancoran Barat, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (26/9/2024) ini. Ridwan Kamil pun mengingatkan warga untuk memilih nomor 1.

"Jangan lupa nomor satu yah pak, bu, ingat Ridwan Kamil, bukan Ridwan Hamil," kata Ridwan Kamil sambil tertawa menyapa warga, Kamis (26/9/2024).

Ridwan Kamil pun berkeliling menyapa warga yang ada di rumah-rumah secara door to door. Selain berbincang memperkenalkan diri sebagai Cagub Jakarta dengan nomor urut 1, dia pun memperkenalkan program-programnya pada warga.

Warga tampak antusias akan kedatangan Ridwan Kamil. Mereka yang sebelumnya ada di rumah-rumah pun langsung keluar rumah agar bisa berbincang dengan Ridwan Kamil.

Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto selfie bersama Ridwan Kamil. Hingga kini, Ridwan Kamil masih berkeliling ke rumah-rumah warga untuk blusukan.



(Khafid Mardiyansyah)