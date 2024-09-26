Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Riza Patria: RIDO Punya Komitmen Terhadap Persija dan The Jakmania

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |21:21 WIB
Riza Patria: RIDO Punya Komitmen Terhadap Persija dan The Jakmania
Ridwan kamil
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Sukses Cagub-Cawagub nomor urut 1, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memiliki komitmen terhadap Persija dan The Jakmania.

Riza mengungkapkan, Ridwan Kamil akan merealisasikan Jakarta Internasional Stadion (JIS) menjadi kandang bagi Persija Jakarta.

“Ridwan Kamil punya komitmen terhadap Persija dan The Jakmania. Satu, dijadikan JIS sebagai markasnya, sebagai tempatnya. Ini pasti direalisasikan, artinya dikasi markas, sekretariat disitu,” kata Riza saat menjadi tamu di Interupsi ‘Pilkada Jakarta: Jakmania Pilih Siapa?’ di iNews Tv, Kamis (26/9/2024).

Riza menuturkan, bahwa Ridwan Kamil juga akan melibatkan Persija dan The Jakmania dalam pengelolaan Stadion JIS.

“Ketiga, diberikan kesempatan juga menjadikan JIS sebagai tempat untuk latihan dan bertanding, karena ini kebanggaan, dimiliki sendiri,” ujar dia.

Di sisi lain, kata Riza, Ridwan Kamil akan mendahulukan penggunaan JIS bagi kegiatan olahraga khususnya untuk Persija meskipun saat ini, JIS juga digunakan untuk kegiatan non-olahraga.

“Ya itu kan nanti tergantung, itu semua ada kontrak, mana lebih dulu. Tentu (mengutamakan JIS untuk Persija) kita olahraga dong, karena JIS itu kan bukan untuk konser, JIS itu untuk olahraga, untuk sepak bola. tentu sepak bola menjadi prioritas,” jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
