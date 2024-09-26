Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Dialog Bersama Forum Purna Pejabat DKI, Suswono: Birokrasi Jadi Kekuatan Menjalankan Visi Misi Gubernur Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |21:30 WIB
Hadiri Dialog Bersama Forum Purna Pejabat DKI, Suswono: Birokrasi Jadi Kekuatan Menjalankan Visi Misi Gubernur Jakarta
Ridwan Kamil Suswono
A
A
A

JAKARTA - Cawagub Jakarta, Suswono menghadiri kegiatan Dialog Bersama Forum Purna Pejabat DKI di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (26/9/2024) ini. Suswono menyebutkan, birokrasi menjadi hal penting karena menjadi kekuatan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjalankan visi-misinya ke depan.

"Birokrasi ini tentu menjadi kekuatan gubernur untuk menjalankan visi-misinya apa yang sudah kita susun, tanpa dukungan birokrasi yang sejalan dengan visi-misi gubernur, tentu akan menjadi sia-sia, intinya itu," ujar Suswono pada wartawan, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, dalam pertemuannya dengan para purnawirawan pejabat DKI Jakarta, dia mendapatkan masukan tentang berbagai macam persoalan. Hal itu tentunya bakal bakal ditindaklanjuti olehnya dan Cagubnya, Ridwan Kamil ke depannya.

"Kita diberi kesempatan bisa bertemu dengan para purnawirawan pegawai DKI Jakarta yang sudah pensiun, mereka tentu banyak punya pengalaman luar biasa sehingga kami sangat senang karena mendapatkan masukan-masuk yang sangat berharga," katanya.

Adapun Suswono hadir bersama Ridwan Kamil dalam kegiatan Dialog Bersama Forum Purna Pejabat DKI Jakarta pada Kamis (26/9/2024). Ridwan Kamil hadir dengan mengenakan kemeja batik berwarna cokelat, sedangkan Suswono mengenakan kemeja batik berwarna merah.

(Khafid Mardiyansyah)

      
