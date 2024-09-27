Blusukan ke Pasar Baru Bekasi, Anindya Bakrie Dicium Emak-Emak Pedagang Tauge

BEKASI - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub, Anindya Bakrie blusukan ke Pasar Baru, Bekasi, Jawa Barat. Anindya yang baru selesai berbincang dengan seorang pedagang, tiba-tiba dihampiri ibu pedagang tauge yang awalnya mengaku ingin foto bersama. Alih-alih berfoto, ibu itu terlihat mendekatkan mukanya ke arah Anindya seolah ingin mencium pipi Anindya.

“Biar tenar dan (siapa tahu ikut) jadi sugih (kaya),” kelakar sang ibu usai menyium pipi Anindya sambil diiringi gelak tawa semua yang menyaksikan aksinya itu, Kamis (26/9/2024).

Anindya juga sempat berbincang-bincang dengan para pemilik lapak di Pasar Baru. Hendrik (41), pedagang ikan dan cumi asin, yang mengaku beberapa pasokan barang dagangannya mengalami kenaikan harga. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan akibat menurunnya jumlah pembeli.

“Saya senang sekali bisa berada di sini. Ini Pasar Baru, selalu baru nggak pernah tua. Ini hadir bersama saya teman-teman kadin. Kadin itu Kamar Dagang dan Industri. Jadi di sini ada yang dari Jawa Barat, Banten, Aceh, NTB, Sumbar, dan Sulbar. Kami semua ingin lihat Pasar Baru di Bekasi, karena sangat terkenal,” kata Anindya Bakrie, di lokasi.

Kegiatan Gebyar Pasar Kadin ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-56 Kadin Indonesia. Dalam kegiatan ini, sebanyak 556 paket sembako diserahkan kepada warga dan pedagang sekitar.

“Kami datang ke sini, selain merayakan HUT ke-56 Kadin Indonesia, kami juga datang untuk belajar bagaimana sebenarnya keadaan di lapangan. Sehingga ketika kami berbicara dengan menteri atau level dunia, kami tetap membumi,”ujarnya.

“Terus semangat dalam berdagang. Kami tidak tinggal diam, kami akan bermitra dengan pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang,” tutup Anindya Bakrie.