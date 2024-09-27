Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Potensi Zakat Capai Rp300 Triliun, Presiden Jokowi: Harus Memberi Manfaat Nyata untuk Masyarakat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |00:09 WIB
Potensi Zakat Capai Rp300 Triliun, Presiden Jokowi: Harus Memberi Manfaat Nyata untuk Masyarakat
Presiden Jokowi
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp300 triliun. Menurutnya, potensi tersebut perlu digali dan dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

"Dengan populasi 236 juta Muslim, tentu potensi zakat yang kita miliki sangat besar. Kita perlu menggali dan mengelolanya dengan baik agar bisa berdampak luas," ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Rabu (25/09/2024).

Presiden juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat, khususnya bagi usaha mikro, kecil, perempuan, dan penyandang disabilitas. Ia optimis bahwa BAZNAS dapat terus menjadi lembaga terpercaya dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, serta memperkuat ekonomi umat di Indonesia.

"Program-program zakat harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mempersempit ketimpangan sosial yang ada," tegas Presiden.

Baznas kemenag

Sementara itu, Kementerian Agama menegaskan komitmen dalam mendukung tata kelola zakat yang efektif dan akuntabel. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur menyampaikan, Kementerian Agama berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal.

"Kementerian Agama bertanggung jawab memastikan tata kelola zakat yang baik, mulai dari pembentukan BAZNAS dan LAZ hingga pengawasan terhadap pendayagunaannya," jelas Waryono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193504//kpk-PV48_large.jpg
Tersangka Korupsi Kuota Haji Belum Diumumkan, KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193464//ekonomi_digital-LAi9_large.jpg
Zakat Profesi Kreator Digital, Peluang 2026 dan Tantangan Baru Kebijakan Ekonomi Digital RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192916//direktur_jenderal_pendidikan_islam_amien_suyitno-y4T9_large.jpg
Kemenag Catat 8 Ribu Prestasi Madrasah Sepanjang 2025, Tembus Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192915//direktur_urusan_islam_kemenag-d9D3_large.JPG
Riset Kemenag: Toleransi Beragama Gen Z Ungguli Milenial dan Baby Boomers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192894//dirjen_bimas_islam-peA1_large.JPG
Angka Pernikahan Nasional Tercatat Naik di Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192723//pemerintah-zXv5_large.jpg
Kemenag: 58,26 Persen Guru Agama Islam SD Belum Fasih Baca Alquran!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement