Pemerintah Dorong Gen Z Jadi Pemimpin Masa Depan yang Tangguh dan Inovatif

Pemerintah Dorong Gen Z Jadi Pemimpin Masa Depan yang Tangguh

JAKARTA – Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak generasi muda untuk berani menjadi pemimpin masa depan yang tangguh, inovatif, dan kreatif.

Kepala Puspresnas Maria Veronica Irene Herdjiono mengatakan, kegiatan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (Fiksi) bertujuan mengembangkan dan meningkatkan minat kewirausahaan di kalangan siswa SMA/MA dan SMK di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diadakan di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, pada 24-29 September 2024.

"Kegiatan Fiksi ini, ini salah satu dari ajang yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi Pusat Prestasi Nasional ini kan bertujuan untuk mengembangkan talenta. Salah satu talentanya adalah di bidang wirausaha," kata Maria Veronica Irene di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Melalui ajang ini, peserta didik diajak mengasah keterampilan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif sejak dini. Mereka ditantang merumuskan ide-ide bisnis yang relevan dan dapat diimplementasikan memanfaatkan kearifan lokal sebagai kontribusi bagi pengembangan ekonomi.

"Bidang kewirausahaan ini pasti kita membutuhkan mitra yang banyak dan bisa mendukung pengembangan anak-anak," ujar Maria Veronica.

"Dan salah satunya adalah Smesco. Ini tahun kedua kita bekerja sama untuk menyelenggarakan Fiksi ini di Smesco," sambungnya.

Dikatakannya, kegiatan tersebut dirancang membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kolaborasi efektif kemampuan yang dibutuhkan era saat ini.

"Harapannya banyak nanti para pengunjung yang bisa melihat hasil anak-anak. Tentu pasti bisa dikenali, semakin dikenali," tandasnya.