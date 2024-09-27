Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamen ATR/BPN: Kepastian Hukum Atas Tanah Adalah Pondasi Penting Membangun Bangsa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |02:26 WIB
Wamen ATR/BPN: Kepastian Hukum Atas Tanah Adalah Pondasi Penting Membangun Bangsa
Wamen ATR BPN
A
A
A

SAMARINDA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni
menyampaikan pesan Menteri ATR/Kepala BPN mengenai pentingnya peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

Hal ini disampaikan saat dirinya memimpin upacara yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda dalam memperingati 64 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sekaligus Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024 beberapa waktu lalu. 

"Kepastian hukum atas tanah adalah pondasi penting yang memberikan keyakinan bagi masyarakat bahwa tanah yang mereka miliki diakui secara sah oleh negara," ujar Raja Juli Antoni dikutip Jumat (27/9/2024).

Wamen ATR/Waka BPN menyoroti keberhasilan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah mengakselerasi pendaftaran tanah dari 46 juta bidang terdaftar pada tahun 2017 menjadi 117,9 juta bidang hingga September 2024. Peningkatan ini mencapai 250% dalam tujuh tahun terakhir.

Sebagai rangkaian Peringatan HANTARU 2024, Wamen ATR/Waka BPN turut memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya serta piagam penghargaan kepada pegawai yang telah purnabakti atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191997//kementerian_atr_di_libur_nataru-Dv62_large.jpg
ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Buka Selama Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188596//banjir-hxLf_large.jpg
65 Ribu Lahan Sawah Tertimbun Lumpur, Nusron Waspadai Mafia Tanah Manfaatkan Situasi Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188496//raja_juli-Xp3Z_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Menhut Raja Juli Antoni yang Kini Disorot Terkait Bencana Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076//raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/470/3187925//nusron_wahid-r3eq_large.png
Sikat 185 Mafia Tanah, Aset Rp23,3 Triliun Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187895//pemerintah-mFaS_large.jpg
Bencana di Sumatera, Menhut Raja Juli: Saya Siap Dievaluasi, Kekuasaan Hanya Milik Allah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement