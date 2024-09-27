Peristiwa 27 September: Indonesia Resmi Jadi Anggota PBB

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 27 September. Salah satunya adalah Indonesia resmi menjadi anggota PBB. Berikut ulasan singkat peristiwa yang pernah terjadi pada 27 September:

1. Spanyol Akui Kemerdekaan Meksiko

Tepat pada 27 September 1821, Spanyol mengakui kemerdekaan Meksiko. Mulanya, pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo Y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores.

Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko, dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821, kemudian pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama.

Alhasil, Meksiko mengumumkan kemerdekaannya pasa 16 September 1810. Kemudian disempurnakan pada 17 September 1821. Dan diakui kemerdekaanya pada 28 Desember 1836.

2. Hari Lahir Rachmawati Soekarnoputri

Diah Pramana Rachmawati Soekarno lahir di Jakarta, 27 September 1950. Ia adalah putri dari presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno.

Rachmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno.

3. Indonesia Jadi Anggota ke-60 PBB

Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 27 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar.

Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945. 1945 merupakan tahun yang sama ketika PBB didirikan dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan mandiri.

Oleh sebab itu, banyak negara yang mendaulat Indonesia sebagai “truly a child” dari PBB. Hal ini dikarenakan peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB.