Kemendagri Minta Camat Turun Tangan Latih Masyarakat untuk Hadapi Bencana

JAKARTA - Dalam upaya memperkuat penanggulangan bencana di tingkat kecamatan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) pada Rabu (25/9/2024) di Hotel Orchadz Pangeran Jayakarta. Bimtek Kencana ini dibuka langsung oleh Dr. Drs. Amran, MT Selaku Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Dalam sambutannya, Amran menegaskan pentingnya Bimtek ini bagi aparatur pemerintah di kecamatan agar mereka memahami peran mereka dalam sistem penanggulangan bencana. "Camat harus lebih siap, dan masyarakat perlu dilatih agar terampil dalam menghadapi bencana, sehingga risiko dapat diminimalisir," ujarnya.

"Melalui bimtek ini, setiap Kecamatan akan menjadi lebih siap dalam menghadapi bencana dan melindungi warganya, oleh karena itu Masyarakat harus didorong untuk tangguh, masyarakat harus terlatih dan terbiasa melakukan tindakan-tindakan penyelamatan," ungkap Amran.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kapasitas peserta mengenai langkah-langkah pelaksanaan Gerakan KENCANA. Selain itu, Bimtek ini juga menguji coba sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi melalui aplikasi SI-KENCANA.

Sementara itu, Plh. Direktur MPBK, Pramudya Ananta Boga menyampaikan dalam laporannya "Kegiatan Bimtek Kecamatan Tangguh Bencana dimaksudkan untuk memperkuat komitmen pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dalam mengimplementasikan kegiatan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana dan saat ini sudah ada sekitar 237 kecamatan dari 15 Kabupaten/Kota yang mendeklarasikan diri berpartisipasi dalam Gerakan Kencana".

Dalam upaya memitigasi risiko bencana, pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana adalah langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap Kecamatan di Kabupaten/Kota memiliki rencana dan kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan semua stakeholder dan juga mengoptimalkan pelayanan pemerintah di Kecamatan.

"Kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan keterpenuhan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana serta memperpendek rentang kendali dalam pelayanan publik. Dengan keterlibatan kecamatan dalam Gerakan KENCANA, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik, terutama dalam mempercepat respon pemerintah daerah," tambah Amran.