Panglima TNI: AUSINDO HLC Ke-12 Bukti Persahabatan Indonesia dan Australia

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Sidang AUSINDO (Australia-Indonesia) HLC (High Level Committee) ke-12 Tahun 2024 di Special Force Training Centre (SFTC), Holsworthy Barack, Sydney, Australia, Selasa (24/09/2024).

Dalam Sidang AUSINDO tersebut, Panglima TNI menyampaikan ucapan Terima kasih atas persahabatan yang sudah berlangsung lama. Persahabatan kuat yang dibuktikan dengan berbagai kerja sama militer antara TNI dan ADF (Australia Defence Force) yang teroganisir dengan baik hingga saat ini.

Lebih lanjut, bukti nyata akan ikatan kuat adalah pelaksanaan AUSINDO yang memberikan manfaat dan sumbangsih positif dalam kerjasama kedua belah pihak.

“Saya berharap untuk terus melanjuatkan kesuksesan dan memperkuat komitmen kita akan kerja sama militer guna merespons berbagai tantangan" ucap Panglima TNI.

Sebelum Sidang AUSINDO tersebut dibuka, Panglima TNI dan Panglima AB Australia melakukan tatap muka, kemudian menerima paparan terkini dan juga foto bersama. Selama kegiatan, Panglima TNI didampingi para Asisten Panglima TNI, Athan RI dangan Atase Darat.

(Qur'anul Hidayat)