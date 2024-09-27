Siapakah Sosok Guru MAN 1 Gorontalo yang Viral di X? Ini Profil Drs David Hakim

JAKARTA - Siapakah sosok Guru MAN 1 Gorontalo yang viral di X? Ini profil Drs David Hakim. Pasalnya, sosoknya yang ada video viral itu membuat warganet memberikan komentar.

Terlebih, peristiwa persetebuhan antara guru inisial DA dan murid PP di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Gorontalo yang viral ternyata terjadi di sebuah ruangan sekolah. Lantas siapakah sosok Guru MAN 1 Gorontalo yang viral di X? Ini profil Drs David Hakim terunyata berusia 58 tahun. Dia juga sudah berkeluarga dan memiliki anak.

Sementara itu, polisi telah menyelidiki kasus yang menghebohkan ini dan perlahan mulai mengungkap satu per satu faktanya.

Penyidik PPA Polres Gorontalo Brigadir Polisi Jabal Nur mengungkapkan kronologi hubungan terlarang antara guru dan murid itu terjadi sejak September 2022. Pelaku memanfaatkan situasi korban yang merupakan anak yatim piatu atau tidak punya orangtua.

"Sampai pada tahun 2023, oknum gurunya lebih ekstrem menyentuh siswa," ucapnya pada wartawan, dikutip Rabu (25/9/2024).

Jabal Nur mengatakan, pelaku memanfaatkan kondisi korban dan memberikan perhatian lebih. "Akhirnya dia merasakan perhatian lebih seperti seorang bapak," ucap Jabal Nur.

Sebagaimana diketahui, video mesum antara guru dan murid di Gorontalo ramai diperbincangkan di media sosial. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus tersebut karena pemeran wanita dalam video porno tersebut masih di bawah umur.