HOME NEWS NASIONAL

Di Markas PBB, Menlu Retno: Sekarang Waktunya Negara Palestina Diakui!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |14:55 WIB
Di Markas PBB, Menlu Retno: Sekarang Waktunya Negara Palestina Diakui!
Menlu Retno Marsudi (Foto: Kemlu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi menegaskan sekarang waktunya negara Palestina diakui. Pernyataan tegas Retno ini saat pertemuan 'The Situation in Gaza and the Implementation of the Two-State Solution as a Path to a Just and Comprehensive Peace' di Markas PBB, New York, 26 September 2024.

Dalam pidatonya, Retno menekankan pentingnya pengakuan terhadap Negara Palestina, yang dianggapnya sebagai langkah krusial untuk mewujudkan solusi dua negara. Dia juga menegaskan bahwa pengakuan ini tidak hanya memberikan harapan bagi rakyat Palestina, tetapi juga merupakan cara penting untuk memberikan tekanan politik kepada Israel untuk menghentikan kekejaman.

Retno menolak pandangan beberapa negara yang menunda pengakuan Palestina dengan alasan menunggu waktu yang tepat. “Kapan waktu yang tepat itu? Bagi saya, waktunya adalah sekarang. Kita tidak ingin menunggu hingga semua rakyat Palestina terusir atau hingga 100.000 orang terbunuh untuk menganggap bahwa itu adalah waktu yang tepat,” tegasnya.

 
Selain itu, Retno juga menyoroti urgensi implementasi Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina. Dia menegaskan bahwa harapan untuk perdamaian akan hancur jika negara-negara anggota PBB tidak memiliki keberanian dan hati untuk menekan satu negara agar mematuhi resolusi tersebut.

 

Indonesia, melalui pernyataan Retno, mendesak seluruh negara untuk memastikan implementasi resolusi ini. “Indonesia mendesak seluruh negara untuk memastikan bahwa implementasi resolusi tersebut benar-benar terjadi,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
