Perkuat Kerja Sama, Puan Bertemu Ketua Parlemen Papua Nugini

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani bertemu Ketua Parlemen Papua Nugini, Job Pomat, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jumat (27/9/2024). Pertemuan tersebut untuk memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara.

Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Kemanan Lodewijk F. Paulus dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam pertemuan tersebut.

"Sebagai negara tetangga Indonesia di sebelah timur, pertemuan ini menunjukkan diplomasi Indonesia harus seimbang, yaitu harus memperhatikan negara tetangga kita juga di timur, dan tidak hanya memperhatikan persaingan antar negara besar," kata Puan dalam keterangannya.

Dalam pertemuan itu, Puan juga membahas soal potensi kerja sama yang bisa dijalin ke depannya. Kemudian, menekankan pentingnya solidaritas sesama negara Melansia.

Kedua negara berkomitmen untuk saling memberi dukungan dan saling menghormati atas kedaulatan. Isu ini diharapkan bisa dibawa ke forum internasional KTT Melanesian Spreadhead Group (MSG) pada November 2024 mendatang.

“Saya ingin mengapresiasi dukungan yang konsisten oleh Papua Nugini kepada Indonesia pada forum regional (Pacific Island Forum/PIF) dan sub-regional (Melanesian Spearhead Group/MSG),” ujarnya.