Kaesang Bicara soal Toleransi, Ambil Contoh Gibran saat Pimpin Solo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan, toleransi bisa terjaga jika sang pemimpin bisa memulainya. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri undangan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pertemuan ini membahas soal toleransi antar umat beragama di Kota Banjarmasin.

“Kalau membahas tentang toleransi, ini intinya itu dari kemauan dari pemimpin itu sendiri,” katanya seperti dikutip, Jumat (27/9/2024).

Kaesang mengambil contoh yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kaesang mengatakan, kala itu terjadi banyak masalah terkait toleransi umat beragama.

Namun, komitmen Gibran untuk menyelesaikan permasalahan toleransi. Sehingga, upaya pendekatan terus menerus, disertai dengan ketegasan, akhirnya membuat semua pihak bisa saling menerima.

"Toleransi itu mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan, balik lagi di Kota Solo bukan cuma warga muslim, ada warga Kristen, Hindu, Budha, Katholik, tidak mungkin jika hanya mementingkan satu golongan,” ujar Kaesang.

Dengan adanya dukungan pemerintah kota, Kaesang mengungkapkan, maka upaya untuk mewujudkan toleransi akan lebih mudah. Sehingga amat penting adanya komitmen dari kepala daerah untuk merealisasikannya.