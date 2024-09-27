6 Fakta Pelajar Bersetubuh Dalam Kelas di Demak, Ditonton dan Direkam 9 Teman hingga ML Berulang Kali

JAKARTA - Viral video aksi dua pelajar asyik bersetubuh dalam ruang kelas sebuah gedung SD di Desa Cabean, Demak, Jawa Tengah. Aksi tidak senonoh ini yang menggemparkan Kota Wali itu terjadi pada Minggu 15 September 2024.

Adegan tidak senonoh dan tidak pantas itu dilakukan RH siswa SMA dan ML (14) siswi SMP. Dalam video itu tampak siswi SMP Demak dan kekasihnya ML (14) tak canggung bercumbu layaknya pasangan suami istri.

Berikut ini 6 fakta pelajar bersetubuh dalam kelas SD di Demak:

1. Ditonton 9 Teman

Sedikitnya ada 4 cuplikan video dari aksi tidak senonoh ini. Dalam video itu 9 temannya sempat menonton bareng alias nobar adegan bercinta sejoli pelajar ini. Sesekali RH meminta temannya untuk mengecek apakah ada orang yang akan mendekat.

2. Orangtua Siswi SMP Lapor Polisi

Kasat reskrim Polres Demak, AKP Winardi mengatakan, setelah video kedua pelajar itu viral di jajaring sosial WhatsApp, orang tua ML langsung melapor ke polisi.

“Peristiwa itu terjadi saat ada acara pengajian di masjid dekat gedung SD. Siswi ML sempat diajak RH bersama 9 temannya masuk ke gedung SD yang pintunya bisa dibuka secara paksa hingga perbuatan tidak senonoh itu terjadi,” katanya, Kamis (26/9/2024).

3. Kedua Sejoli Berulang Kali ML

Kasat reskrim Polres Demak, AKP Winardi menyebut, penyidik sudah meminta keterangan 9 teman pelaku.

“Sudah penyidikan terhadap pelaku anak yang berkonfilk dengan hukum. Dari keterangan pelaku RH ini sudah menyetubuhi ML sampai 7 kali di lokasi yang berbeda,” ungkapnya.