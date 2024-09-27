Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Fakta Pelajar Bersetubuh Dalam Kelas di Demak, Ditonton dan Direkam 9 Teman hingga ML Berulang Kali

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |15:57 WIB
6 Fakta Pelajar Bersetubuh Dalam Kelas di Demak, Ditonton dan Direkam 9 Teman hingga ML Berulang Kali
6 Fakta Pelajar Bersetubuh Dalam Kelas di Demak
A
A
A

JAKARTA  - Viral video aksi dua pelajar asyik bersetubuh dalam ruang kelas sebuah gedung SD di Desa Cabean, Demak, Jawa Tengah. Aksi tidak senonoh ini yang menggemparkan Kota Wali itu terjadi pada Minggu 15 September 2024.

Adegan tidak senonoh dan tidak pantas itu dilakukan RH siswa SMA dan ML (14) siswi SMP. Dalam video itu tampak siswi SMP Demak dan kekasihnya ML (14) tak canggung bercumbu layaknya pasangan suami istri.

Berikut ini 6 fakta pelajar bersetubuh dalam kelas SD di Demak:

1. Ditonton 9 Teman

Sedikitnya ada 4 cuplikan video dari aksi tidak senonoh ini. Dalam video itu 9 temannya sempat menonton bareng alias nobar adegan bercinta sejoli pelajar ini. Sesekali RH meminta temannya untuk mengecek apakah ada orang yang akan mendekat.

2. Orangtua Siswi SMP Lapor Polisi

Kasat reskrim Polres Demak, AKP Winardi mengatakan, setelah video kedua pelajar itu viral di jajaring sosial WhatsApp, orang tua ML langsung melapor ke polisi.

“Peristiwa itu terjadi saat ada acara pengajian di masjid dekat gedung SD. Siswi ML sempat diajak RH bersama 9 temannya masuk ke gedung SD yang pintunya bisa dibuka secara paksa hingga perbuatan tidak senonoh itu terjadi,” katanya, Kamis (26/9/2024).

3. Kedua Sejoli Berulang Kali ML

Kasat reskrim Polres Demak, AKP Winardi menyebut,  penyidik sudah meminta keterangan 9 teman pelaku.

“Sudah penyidikan terhadap pelaku anak yang berkonfilk dengan hukum. Dari keterangan pelaku RH ini sudah menyetubuhi ML sampai 7 kali di lokasi yang berbeda,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186538//inara-LJOs_large.jpg
Ini Reaksi Inara Soal Video Syur dengan Insanul Fahmi Bisa Diakses dan Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186528//inara-tLZR_large.jpg
Akhirnya Muncul ke Publik Usai Gaduh Perselingkuhan dan Perzinaan, Inara Rusli: Cukup Allah SWT yang Jadi Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186455//virgoun-9mF2_large.jpg
Heboh Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi, Ini Profil Virgoun yang Diduga Miliki Keterkaitan CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182454//lisa_mariana-SLY8_large.jpg
Lisa Mariana Jadi Tersangka Kasus Video Syur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/519/3163083//pelecehan-N7sG_large.jpg
Cemburu, Pria Asal Jaksel Nekat Sebar Video Syur Pacar ke Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/337/3156561//viral-E73Q_large.jpg
Viral! Tampar Murid, Guru Madin di Demak Dituntut Orangtua Bayar Denda Rp25 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement