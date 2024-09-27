Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri acara penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana dan penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha pada besok, Sabtu 28 September 2024. Jokowi akan menerima menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana.



Sedangkan tanda kehormatan Samkaryanugraha akan diberikan kepada KSAL Laksamana Muhammad Ali.

"Bapak Presiden besok akan menghadiri acara penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana dan penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW – 992) Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta Utara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Yusuf mengatakan bahwa penyemangat brevet kehormatan kepada Presiden Jokowi akan dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana oleh Panglima TNI," kata Yusuf.



(Fakhrizal Fakhri )