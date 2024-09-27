Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |19:15 WIB
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri acara penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana dan penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha pada besok, Sabtu 28 September 2024. Jokowi akan menerima menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana. 


Sedangkan tanda kehormatan Samkaryanugraha akan diberikan kepada KSAL Laksamana Muhammad Ali.

"Bapak Presiden besok akan menghadiri acara penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana dan penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW – 992) Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta Utara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Yusuf mengatakan bahwa penyemangat brevet kehormatan kepada Presiden Jokowi akan dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana oleh Panglima TNI," kata Yusuf.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
(Fakhrizal Fakhri )
