INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anggota DPR RI 2024-2029 Segera Dilantik, Rapat Paripurna Terakhir Digelar Senin Depan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |20:02 WIB
Anggota DPR RI 2024-2029 Segera Dilantik, Rapat Paripurna Terakhir Digelar Senin Depan
Gedung DPR RI. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 pada Senin, 30 September 2024. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan seluruh pekerjaan DPR pada periode ini akan diselesaikan.

Jadwal dan agenda Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 itu diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dipimpin Puan siang ini, Kamis (26/9/2024), di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Rapim Bamus terakhir yang mana persiapan Paripurna tanggal 30 September yang akan datang merupakan paripurna terakhir," ujar Puan usai Rapat Bamus.

Selain soal agenda Rapat Paripurna terakhir, Bamus juga membahas mengenai pekerjaan-pekerjaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang harus diselesaikan pada periode ini. Puan menegaskan, persiapan Rapat Paripurna sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 berakhir dilakukan dengan maksimal.

"Jadi kami menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan sebelum Paripurna terakhir," ucapnya.

Dari laporan pada rapat Bamus hari ini, Puan menyebut seluruh komisi dan AKD lain telah menyiapkan apa saja yang akan dibawa pada Rapat Paripurna nanti. Sebelum pergantian periode DPR pada 1 Oktober mendatang, DPR berupaya menyelesaikan pekerjaan yang dapat dirampungkan pada periode sekarang.

"Siap, Insya Allah kita akan selesaikan materi-materi yang sudah diselesaikan oleh seluruh komisi dan AKD untuk kita selesaikan pada tanggal 30 September yang akan datang," jelas Puan.

 

