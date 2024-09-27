Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Pesan Prabowo Subianto untuk PTDI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |20:04 WIB
Ini Pesan Prabowo Subianto untuk PTDI
Kepala Biro Humas Kemhan sampaikan pesan Prabowo untuk PTDI (Foto : Okezone/Puteranegara)
A
A
A

BANDUNG - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pesan untuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat berkunjung ke PTDI pada Jumat (27/9/2024). 

Menurut Edwin, Kementerian Pertahanan (Kemhan) optimistis industri pertahanan (inhan) dalam negeri, khususnya inhan kedirgantaraan akan semakin maju.

”Kita akan lebih maju lagi dalam industri pertahanan dalam negeri, dalam hal ini industri dirgantara,” kata Edwin.  

Menurut Edwin, Kemhan berkomitmen kuat mendukung inhan lokal. PTDI termasuk salah satu inhan lokal yang mendapat support dari Kemhan.

Edwin menyampaikan bahwa ada banyak hal yang dilakukan oleh Kemhan untuk mendukung PTDI agar menjadi inhan dalam negeri yang semakin maju.

”Kontrak-kontrak, kemudian kegiatan offset, maupun transfer of technology ini semakin banyak,” kata dia.

Jenderal bintang satu TNI AD itu menyampaikan bahwa dalam semua kegiatan itu, Kemhan melibatkan PTDI. Termasuk dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk TNI AU, baik pengadaan pesawat tempur maupun angkut. 

”Platform utamanya adalah BUMN Pertahanan. Untuk bidang dirgantara adalah PT Dirgantara Indonesia,” terang Edwin. 

 

