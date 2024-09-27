Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKB Kalah Lagi, Bawaslu Perintahkan KPU Tetap Lantik Gufron Siradj dan Irsyad Yusuf

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |21:27 WIB
PKB Kalah Lagi, Bawaslu Perintahkan KPU Tetap Lantik Gufron Siradj dan Irsyad Yusuf
Bawaslu perintahkan PKB lantik Gufron Siradj dan Irsyad Yusuf (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melantik dua calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ach Gufron Sirodj dan Mohammad Irsyad Yusuf. Perintah itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat membacakan putusan NOMOR: 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

“Menyatakan Terlapor (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPR,” kata Bagja, Jumat (27/9/2024).

Atas pelanggaran yang dilakukan KPU, maka Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk menyatakan Ach. Ghufron Sirodi dan M Irsyad Yusuf memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR. Bawaslu juga memerintahkan KPU membatalkan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR atasnama 
Muhammad Khozin, dan Anisah Syakur.

“Memerintahkan kepada Terlapor (KPU) untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Ach. Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf sebagai Calon Terpilih Anggota DPR,” kata Bagja.

Putusan Bawaslu ini dibacakan setelah mereka menggelar persidangan secara maraton dalam dua hari. Persidangan dilakukan setelah Ach Ghufron Sirodj yang merupakan
Calon Terpilih Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI dari PKB dan M. Irsyad Yusuf, Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur Il dari PKB tiba-tiba namanya diganti oleh KPU atas permintaan PKB.

Padahal baik Gufron maupun Irsyad Yusuf sama sekali tidak pernah diberitahu bahkan tidak pernah dipanggil. Alasan yang disampaikan PKB untuk mengganti dua orang ini juga tidak jelas. Kuat dugaan, penggantian ini lantaran Gufron Siradj merupakan orang dekat Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Irsyad Yusuf merupakan adik kandung Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/337/3106375/dpr-qU2Z_large.jpg
DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Gus Irsyad hingga Achmad Ghufron Sirodj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097232/pbnu-jbGy_large.jpg
Sespri Ketum PBNU Sebut Pernyataan Kubu Cak Imin Bukan Substansi Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096685/pkb-UnNX_large.jpg
Gugatan Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Ditolak PN Jakpus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/337/3085102/pkb-TH1r_large.jpg
Babak Baru Perseteruan 2 Anggota DPR dari PKB Lawan Cak Imin di PN Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/337/3081134/pbnu-WHfO_large.jpg
Muktamar Luar Biasa NU Akan Digelar di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/337/3069753/abuya-YaPM_large.jpg
Pesan Menyejukan Ulama Kharismatik Abuya Muhtadi ke Tim Presidium MLB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement