HOME NEWS NASIONAL

36 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Ini Daftar Lengkapnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |22:02 WIB
36 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Ini Daftar Lengkapnya
Foto: Puspen TNI
A
A
A

JAKARTA - Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima Laporan Korps kenaikan pangkat 36 Perwira Tinggi (Pati) TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (27/09/2024).

Kenaikan Pangkat 36 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1996/IX/2024 tanggal 26 September 2024 dengan rincian 18 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL dan 6 Pati TNI AU.

Adapun 18 Pati TNI AD yaitu Letjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT. (Dankodiklat TNI), Mayjen TNI Yusman Madayun, S.I.P. (Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI), Mayjen TNI Suparlan Purwo Utomo, S.I.P., M.Si. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers), Mayjen TNI Susilo (Pangdivif-2 Kostrad), Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP. (Danpussenarmed), Brigjen TNI Subagyo W.G. (Irdam IX/Udy), Brigjen TNI Heri Dwi Subagyo (Dir PIT Pusterad), Brigjen TNI Waston Purba, S.I.P. (Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI), Brigjen TNI Hanryan Indrawira, S.Sos., M.M., M.Han. (Waaspers Panglima TNI), Brigjen TNI Herlambang Bayu Kusuma, S.E. (Asintel Kaskogabwilhan III), Brigjen TNI Sabdono Budi Wiryanto, S.E. (Aster Kaskostrad), Brigjen TNI Mochamad Mahbub Junaedi, S.Sos., M.M., M.Han. (Waasops Kasad Bid. Renops), Brigjen TNI Mitro Prihantoro, S.A.P., M.Sc. (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kamnas Unhan), Brigjen TNI Kunto Ridarto, S.I.P., M.M. (Dirum Pussenarhanud), Brigjen TNI Haris Kurniatama (Pa Sahli Tk. II Kamkonf Komunal Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI), Brigjen TNI Candra Nugraha, S.I.P. (Aslog Kaskogabwilhan III), Brigjen TNI Rory Achmad Sembiring, S.H. (Dirum Puspomad) dan Brigjen TNI Muhammad Hanafia, S.I.P., M.I.P. (Dirkuad).

 

Halaman:
1 2
      
