NEWS NASIONAL

Gempa 4,3 Magnitudo Guncang Bajawa Nusa Tenggara Timur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |22:26 WIB
Gempa 4,3 Magnitudo Guncang Bajawa Nusa Tenggara Timur
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,3 mengguncang Timur Laut Bajawa, Nusa Tenggara Timur (NTT).Gempa tersebut berada di kedalaman 200 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 21.39 WIB, Jumat (27/9/2024). Koordinat gempa 8.54 Lintang Selatan dan 121.05 Bujur Timur.

“Mag:4.3, 27-Sep-2024 21:39:07WIB, Lok:8.54LS, 121.05BT (29 km TimurLaut BAJAWA-NGADA-NTT), Kedlmn:200 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia

Adapun Titik gempa berada di 29 kilometer Timur Laut Bajawa, Nusa Tenggara Timur (NTT)  dengan kedalaman 200 kilometer.

