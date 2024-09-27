Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengelolaan Reforma Agraria di Indonesia Diminta Pro Rakyat 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |22:48 WIB
Pengelolaan Reforma Agraria di Indonesia Diminta Pro Rakyat 
Reforma Agraria
A
A
A

BOGOR - Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan menyebut bahwa Reforma Agraria harus menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Diskusi Tim Perumus Reforma Agraria (RA) Summit Bali 2024 dengan tema “Menata Agraria Pro Poor yang Adil dan Berkelanjutan”.

"Misi utama dari Reforma Agraria, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Jadi Reforma Agraria ke depan bisa betul-betul menciptakan sebuah kerangka yang pro terhadap kaum rentan, kaum marjinal, terhadap masyarakat miskin,”terang Agung dikutip Jumat (27/9/2024).

Ia menilai diskusi ini menjadi salah satu kesempatan untuk refleksi hal terkait pengelolaan agraria/pertanahan. "Seperti halnya melalui hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang tentu saja memerlukan berbagai peraturan perundang-undangan turunannya, yang saat ini kita coba selesaikan,” ungkap Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN.

Dalu Agung Darmawan tak menampik, jika selama ini pelaksanaan Reforma Agraria masih menemukan banyak tantangan. Sehingga dibutuhkan titik temu untuk memutuskan langkah strategis dalam menata Reforma Agraria. 

“Tentu saja Pak Menteri juga selalu memberi guideline terkait (tantangan Reforma Agraria, red) ini. Saya harapkan adanya output berupa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan terkait pengelolaan sumber daya agraria,” pungkas Dalu Agung Darmawan.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/470/3192449//hunian-vRoU_large.jpg
Lokasi Pembangunan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Sumatera Ditetapkan, Ini 4 Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191997//kementerian_atr_di_libur_nataru-Dv62_large.jpg
ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Buka Selama Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190830//pemerintah-M1jR_large.jpg
Pemekaran Bogor Barat Ditargetkan Tahun 2026, Cigudeg Diproyeksikan Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/470/3184702//menteri_atr_nusron_soal_sertipikat_tempat_ibadah-ahNz_large.jpg
Nusron: Era Presiden Prabowo Tempat Ibadah Harus Disertipikatkan Tanpa Pengecualian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183377//menteri_nusron_rapat_di_sulsel-qiIf_large.jpg
Polemik Sengketa Lahan JK, Nusron Gelar Rapat di Sulsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement