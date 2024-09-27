Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Pati TNI AD Naik Pangkat Satu Tingkat Jadi Mayjen, Siapa Saja?

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |22:59 WIB
6 Pati TNI AD Naik Pangkat Satu Tingkat Jadi Mayjen, Siapa Saja?
Puspen TNI
A
A
A

JAKARTA - Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima Laporan Korps kenaikan pangkat 36 Perwira Tinggi (Pati) TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (27/09/2024).

Kenaikan Pangkat 36 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1996/IX/2024 tanggal 26 September 2024 dengan rincian 18 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL dan 6 Pati TNI AU.

Dari 36 nama tersebut, 3 pati TNI AD yang sebelumnya berpangkat Brigjen, naik satu tingkat menjadi Mayjen.

Berikut nama-namanya:

1. Brigjen TNI Suparlan Purwo Utomo, jabatan lama Danpuslatpur Kodiklatad mendapat promosi jabatan menjadi Pa Sahli Tk III. KSAD Bid Jahpers menggantikan Mayjen TNI Bosco Haryo Yunanto 

2. Brigjen TNI Bagus Hadi Waluyo, jabatan lama Waaspers Panglima TNI mendapat promosi jabatan menjadi Danpussenarmed menggantikan Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo 

3. Brigjen TNI Sinyo, jabatan lama Deputi Bid. Sistem Nasional Setjen Wantannas mendapat promosi jabatan menjadi Staf Ahli Sosbud Setjen Wantannas Mayjen TNI Tri Yuniarto 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
panglima TNI Mutasi TNI tni ad tni
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193669//viral-PCMf_large.jpg
Heboh! 3 Anggota TNI Hadir di Sidang Nadiem Makarim, Hakim: Ini Tentara dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193343//pratu_farkhan_sauqi-wUOm_large.jpg
Kronologi Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193341//keluarga_pratu_farkhan_sauqi-48RT_large.jpg
Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior, TNI AD Investigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193028//prabowo-5ApO_large.jpg
Koreksi Kepala BNPB soal Uang Lelah Prajurit TNI, Prabowo: Tentara Nggak Boleh Lelah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192940//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-aNXs_large.jpg
Malam Tahun Baru 2026, Panglima TNI Gelar Doa Bersama Lintas Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192897//apel_prajurit_tni_di_monas-T7Fe_large.jpg
Ribuan Prajurit TNI Disiagakan Amankan Malam Tahun Baru di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement