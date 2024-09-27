6 Pati TNI AD Naik Pangkat Satu Tingkat Jadi Mayjen, Siapa Saja?

JAKARTA - Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima Laporan Korps kenaikan pangkat 36 Perwira Tinggi (Pati) TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (27/09/2024).

Kenaikan Pangkat 36 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1996/IX/2024 tanggal 26 September 2024 dengan rincian 18 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL dan 6 Pati TNI AU.

Dari 36 nama tersebut, 3 pati TNI AD yang sebelumnya berpangkat Brigjen, naik satu tingkat menjadi Mayjen.

Berikut nama-namanya:

1. Brigjen TNI Suparlan Purwo Utomo, jabatan lama Danpuslatpur Kodiklatad mendapat promosi jabatan menjadi Pa Sahli Tk III. KSAD Bid Jahpers menggantikan Mayjen TNI Bosco Haryo Yunanto

2. Brigjen TNI Bagus Hadi Waluyo, jabatan lama Waaspers Panglima TNI mendapat promosi jabatan menjadi Danpussenarmed menggantikan Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo

3. Brigjen TNI Sinyo, jabatan lama Deputi Bid. Sistem Nasional Setjen Wantannas mendapat promosi jabatan menjadi Staf Ahli Sosbud Setjen Wantannas Mayjen TNI Tri Yuniarto