INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Serahkan Sertifikat di Tanah Adat, AHY Ajak Warga Desa Ngadisari Kembangkan UMKM dan Pariwisata 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |23:12 WIB
Serahkan Sertifikat di Tanah Adat, AHY Ajak Warga Desa Ngadisari Kembangkan UMKM dan Pariwisata 
PROBOLINGGO - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan Sertifikat di Kabupaten Pasuruan,  langsung melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis (26/9) lalu.

Usai tiba di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura yang berada di dekat gerbang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk menyerahkan 30 Sertifikat Tanah Elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Bapak/Ibu sekalian, saya datang ke Probolinggo alhamdulillah ini sebuah perjalanan yang mengesankan, pemandangan alam yang begitu indah, sejuk udaranya, dan masyarakatnya begitu ramah. Dengan Sertifikat yang kami serahkan, artinya tanah Bapak/Ibu telah sah secara hukum, tidak perlu lagi khawatir tanahnya diserobot oleh siapa pun,” ujar Menteri AHY dikutip Jumat (27/9/2024).

Desa Ngadisari merupakan wilayah tanah adat, namun dalam proses penyertipikatannya tetap harus mendapatkan rekomendasi dari kepada desa setempat. Menteri AHY berharap dengan Sertifikat tanah yang kini dimiliki masyarakat bisa ikut mengembangkan UMKM yang mendukung pariwisata lokal.

“Kecamatan ini juga semakin baik dari sisi pariwisata, ekonomi kreatifnya karena pasti penyediaan penginapan-penginapan, kemudian saya lihat tadi banyak ada 800 unit Jeep, 400 ekor kuda, dan lain sebagainya. Ini merupakan UMKM yang perlu kita kembangkan,"kata AHY.

"Dengan demikian, pemerintah setempat, jajaran Forkopimda bisa saling bersinergi memajukan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, kami Kementerian ATR/BPN akan menjadi bagian dari itu,”tutur Menteri AHY.

 

