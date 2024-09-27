Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Riza Patria: Ridwan Kamil Berencana Menemui Persija dan The Jakmania

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |00:06 WIB
Riza Patria: Ridwan Kamil Berencana Menemui Persija dan The Jakmania
Ahmad Riza Patria
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Sukses Cagub-Cawagub nomor urut 1, Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono akan melakukan pertemuan dengan seluruh komunitas yang ada di Jakarta, termasuk Persija dan The Jakmania. 

“Ya tentu, kita pasti yang namanya paslon ketemu sama semua komunitas, semua pemimpin,” kata Riza saat menjadi tamu di Interupsi ‘Pilkada Jakarta: Jakmania Pilih Siapa?’ di iNews Tv, Kamis (26/9/2024).

Di sisi lain, Ariza mengatakan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono setiap hari belanja masalah terhadap seluruh komunitas, termasuk Persija dan The Jakmania. 

“Oh tentu kita kan setiap hari belanja masalah, Persija penting, Jakmania penting, semua warga Jakarta penting. Tapi ada komunitas prioritas. Persija kan sepakbola kebanggaan Jakarta tentu menjadi penting bagi calon gubernur manapun termasuk bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono,” ujar dia.

Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu pun menegaskan pasangan Ridwan Kamil-Suswono memiliki harapan tersendiri bagi Persija dan The Jakmania.

“Kami tidak hanya memberikan fasilitas seluas luasnya, sebesar-besarnya pada Persija dan Jakmania untuk punya sekretariat di JIS, untuk ikut terlibat pengelolaan, ikut memikirkan masa depan JIS, masa depan sepak bola dan juga menggunakan fasilitas tempat latihan bertanding,” ujar dia.

“Tapi jauh lebih itu, komunitas Persija dan Jakmania harus seperti apa, harus menjadi warga Jakarta yang bahagia, yang maju, yang sejahtera dan jadikanlah olahraga sebagai olahraga industri, itu yang paling penting. Dan Jakmania harus berada di garda terdepan,” jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
