Suswono Pastikan Pemilihan Birokrat di Jakarta Bakal Transparan ke Depan

JAKARTA - Cawagub Jakarta nomor urut 1, Suswono memastikan, pihaknya bakal melakukan transparansi dalam pemilihan birokrat ke depannya saat memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta 2024 mendatang.

"Jadi, Insyaallah dalam kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono atau RIDO ini pemilihan para birokrat untuk mengisi jabatan-jabatan di birokrat itu akan transparan," ujar Suswono pada wartawan, Kamis (26/9/2024).

Suswono baru saja bertemu dengan purnawirawan pejabat DKI Jakarta di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Disitu, Suswono mendapatkan berbagai macam masukan, khususnya berkaitan birokrat.

Adapun para purnawirawan pejabat DKI Jakarta itu sejatinya bisa diberdayagunakan. Pasalnya, meski telah pensiun, mereka memiliki pengalaman selama puluhan tahun dan pengetahuan tentang kebirokratan.

"Banyak orang-orang yang cukup potensial di birokrat itu tetapi tidak didayagunakan secara optimal. Padahal, kompetensi mereka sesungguhnya punya potensi yang sangat membantu di dalam menyukseskan visi misi gubernur itu," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)