Ridwan Kamil Pastikan Bakal Ajak Banyak Elemen Masyarakat Berkolaborasi Membangun Jakarta

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil bertemu dengan pensiunan pejabat Pemprov Jakarta di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (26/9/2024) ini. Dia menyebutkan, bakal mengolaborasikan para pensiunan dalam menjalankan programnya.

"Saya tanya, apakah mau aktif lagi kan dalam bentuk sesuatu karena kita prinsipnya DKI desentralisasi, kolaborasi, inovasi misalkan mensosialisasikan pementasan kekumuhan, beliau-beliau bisa ikutan. Mau gak ikut tim penghijauan di wilayah-wilayah yang dikuasai, kata mereka juga mau," ujarnya pada wartawan, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, pembangunan kota Jakarta bisa dilakukan dengan lebih baik manakala dilakukan secara bersama-sama. Apalagi, dilakukan dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dalam mengurus kota Jakarta.

"Inilah tawaran karena membangun Jakarta harus sama-sama karena bersama orang bertahun-tahun berpengalaman mengurus Jakarta. Saya akan banyak mengajak kolaborasi tidak hanya ini ya, grup lain juga dalam mensukseskan," tuturnya.

Dia menambahkan, dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, kecepatan dalam menangani persoalan di Jakarta pun bisa lebih efisien. Meski begitu, dia masih memikirkan nama yang cocok berkaitan program kolaborasi tersebut.

"Statusnya kayak gelombang masyarakat, sifatnya sudah pensiun, kalau di saya namanya TAP tim akselerasi pembangunan, nanti namanya dicari, minimal lebih ke adhoc, adhoc tuh mau gak di zona kekumuhan saja, atau mau gak hanya di zona komunitas bantu-bantu di penghijauan, jadi bukan general," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)