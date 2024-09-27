Lahan Seluas 1.000 Meter Persegi di Kepulauan Seribu Terbakar, Diduga karena Puntung Rokok

JAKARTA - Hutan alang-alang dengan luas 1000 meter persegi di Kepulauan Seribu ludes terbakar pada Kamis (26/9/2024). Kebakaran tersebut terjadi diduga akibat dari puntung rokok.

“Objek terbakar hutan alang-alang dengan luas 1000 meter persegi,” demikian keterangan yang disampaikan Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kamis.

Disebutkan kebakaran itu terjadi di Jalan Kampung Baru RT 01, RE 03 Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu atau dengan titik kenal Petugas dilaporkan menerima informasi kebakaran itu pada pukul 17.55 WIB.

Kebakaran itu dilaporkan diduga terjadi akibat puntung rokok.

“Sebab puntung rokok. Untuk kronologi saudara Fatoni sedang pulang mancing, melihat asap tebal dari hutan alang-alang. Lalu saudara Fatoni langsung menghubungi pos pemadam,” ujar dia.

Saat ini dilaporkan peristiwa kebakaran itu telah padam sekira pukul 19.45 WIB dengan mengerahkan sebanyak enam personil dan satu unit Germour serta dua unit pompa apung.

(Khafid Mardiyansyah)