Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lahan Seluas 1.000 Meter Persegi di Kepulauan Seribu Terbakar, Diduga karena Puntung Rokok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |04:09 WIB
Lahan Seluas 1.000 Meter Persegi di Kepulauan Seribu Terbakar, Diduga karena Puntung Rokok
Kebakaran di Kepulauan Seribu
A
A
A

JAKARTA - Hutan alang-alang dengan luas 1000 meter persegi di Kepulauan Seribu ludes terbakar pada Kamis (26/9/2024). Kebakaran tersebut terjadi diduga akibat dari puntung rokok.

“Objek terbakar hutan alang-alang dengan luas 1000 meter persegi,” demikian keterangan yang disampaikan Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kamis.

Disebutkan kebakaran itu terjadi di Jalan Kampung Baru RT 01, RE 03 Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu atau dengan titik kenal Petugas dilaporkan menerima informasi kebakaran itu pada pukul 17.55 WIB.

Kebakaran itu dilaporkan diduga terjadi akibat puntung rokok. 

“Sebab puntung rokok. Untuk kronologi saudara Fatoni sedang pulang mancing, melihat asap tebal dari hutan alang-alang. Lalu saudara Fatoni langsung menghubungi pos pemadam,” ujar dia.

Saat ini dilaporkan peristiwa kebakaran itu telah padam sekira pukul 19.45 WIB dengan mengerahkan sebanyak enam personil dan satu unit Germour serta dua unit pompa apung.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193291//kebakaran_pipa_gas_pt_tgi_di_indragiri_hilir-v3U5_large.jpg
Setelah 13 Jam, Kebakaran Pipa Gas PT TGI Indragiri Hilir Berhasil Dipadamkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192870//puluhan_kios_dibakar_di_kalibata-sGPB_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Puluhan Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436//kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192354//kebakaran_papan_reklame_di_sarinah-sUfg_large.jpg
InJourney Buka Suara soal Fasad Gedung Sarinah Terbakar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322//kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280//kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement