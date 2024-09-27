Viral Pencuri Leluasa Gasak Motor di RSU Tangsel, Netizen Sentil Ormas Pengelola Parkir

TANGERANG SELATAN - Aksi pencurian sepeda motor terjadi di parkiran Rumah Sakit Umum (RSU) di Jalan Pajajaran, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Pelaku nampak leluasa beraksi dengan menjebol kunci kontak sepeda motor.

Peristiwa pencurian terjadi pada Selasa 24 September 2024 malam, namun korbannya yang merupakan perawat pada ruang isolasi baru mengetahui kejadian itu Rabu 25 September 2024 pagi.

Rekaman Close Circuid Television (CCTV) saat kejadian viral setelah diunggah salah satu akun media sosial. Netizen pun ramai mencibir jika fasilitas kesehatan milik pemerintah itu justru pengelolaan parkirnya dikuasai kelompok Ormas.

"Ornas kudu tanggung jawab !!! jangan mungutin duitnya doank. Semoga ada perubahan @rsutangsel," tutur @razif_kahfi mengomentari unggahan video CCTV itu, Kamis (26/09/24).

"Yaa gimana ya. Sekelas RSUD ormas yang jaga sih," ujar @d_panjie yang turut mengomentari.

Korban diketahui bernama Lia, dia bertugas sebagai perawat pada ruang isolasi paru. Lia pun telah melaporkan pencurian itu ke pihak kepolisian Polsek Pamulang.