HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siapkan Payung dan Jas Hujan, Berikut Wilayah Jabodatabek Diguyur Hujan Hari Ini

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |07:24 WIB
Siapkan Payung dan Jas Hujan, Berikut Wilayah Jabodatabek Diguyur Hujan Hari Ini
Hujan diprakirakan mengguyur sejumlah wilayah di Jabodetabek. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan diguyur hujan pada hari ini, Jumat (27/9/2024). Sebagai antisipasi, masyarakat di Jakarta dan sekitarnya sebaiknya menyiapkan payung dan jas hujan agar lebih mudah beraktivitas di tengah kondisi cuaca yang kurang baik.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan informasi terkait prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Jumat (27/9/2024).  Dilansir dari laman resmi, BMKG menyampaikan untuk wilayah Jakarta pada pagi hari akan berawan. Namun, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan akan terjadi di wilayah Jakarta pada malam hari.

Untuk di wilayah Jakarta Barat, pagi hingga siang hari dilaporkan berawan. Sedangkan sore hingga malam diperkirakan hujan ringan akan terjadi. Di wilayah Jakarta Pusat, dilaporkan dari pagi hingga sore hari akan berawan. Namun, hujan ringan akan turun pada malam hari.

Sementara untuk wilayah Jakarta Selatan, dari pagi hingga siang hari akan berawan tebal. Sedangkan sore hingga malam hari akan turun hujan dengan intensitas sedang.

Di wilayah Jakarta Timur, pagi, siang dan malam hari dilaporkan akan berawan. Untuk sore hari dilaporkan akan turun hujan ringan. Untuk Jakarta Utara, pagi, siang dan malam hari dilaporkan akan berawan. Untuk sore hari dilaporkan akan turun hujan ringan.

 

