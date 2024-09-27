Kecelakaan Mobil Brio di Tol Dalam Kota, Arus Lalin Macet Total

JAKARTA - Kecelakaan mobil Brio berwarna putih terbalik terjadi di Jalan Tol Dalam Kota, Jumat (27/9/2024). Arus lalu lintas pun terpantau macet total.

Berdasarkan pantauan langsung, mobil tersebut terbalik di sebelah kiri bahu jalan tol.

Terlihat aparat kepolisian dan sejumlah petugas terkait melakukan evakuasi terhadap mobil tersebut. Petugas pun kini sudah membalikan kondisi mobil tersebut.

Akibat dari peristiwa itu, arus lalin di Tol Dalam Kota terlihat macet parah. Pasalnya, petugas menutup sementara jalur bebas hambatan itu ketika melakukan evakuasi.

Belum diketahui penyebab dari terbaliknya mobil Brio putih tersebut.

Kemudian, belum diketahui pula apakah ada korban dari insiden kecelakaan tersebut.

(Qur'anul Hidayat)