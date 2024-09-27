Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Remaja Tewas di Kali Bekasi, Jika Polisi Terbukti Bersalah Bakal Disikat Propam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |12:39 WIB
7 Remaja Tewas di Kali Bekasi, Jika Polisi Terbukti Bersalah Bakal Disikat Propam
Penemuan mayat remaja di Kali Bekasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Pol Abdul Karim menegaskan, akan menindak tegas jika anggota kepolisian terbukti bersalah di kasus tujuh remaja tewas yang mayatnya mengambang di kali Bekasi. Dugaan pelanggaran tersebut tengah diusut Bidang Propam Polda Metro Jaya.

“Apabila ada pelanggaran yang ditemukan oleh anggota, kita tindak tegas,” kata Abdul Karim di Jakarta Selatan, Kamis 26 September 2024 malam.

Meski kasus tersebut ditangani Polda Metro Jaya, mantan Kapolda Banten itu mengatakan Propam Polri hanya memberikan asistensi. Menurutnya, hal itu untuk menunjukan transparansi Polri kepada publik.

“Kalau kita temukan anggota yang salah, ya kita harus tindak, tidak boleh kita tidak tindak. Jadi penanganannya masih dilakukan Propam Polda Metro,” jelas dia.

Sebelumnya, sebanyak 17 anggota polisi diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya terkait kasus tujuh remaja yang tewas di Kali Bekasi beberapa waktu yang lalu.

"Sampai dengan saat ini, ada 17 anggota Polri yang dilakukan pengambilan keterangan oleh Bid propam Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kamis 26 September 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/338/3069123/ilustrasi-AD4p_large.jpg
Penemuan Tulang Belulang Manusia di Tol BSD Gegerkan Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068284/mayat-pAsm_large.jpg
Cari Keadilan, Satu Keluarga Remaja Tewas di Kali Bekasi Bakal Tempuh Jalur Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/338/3066079/mayat-t9R4_large.jpg
7 Jasad Pria Bergelimpangan di Kali Bekasi Pelaku Tawuran yang Diduga Dikepung Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/338/3066061/mayat-G6kg_large.jpg
Breaking News! Tujuh Jasad dengan Kondisi Mengenaskan Ditemukan Bergelimpangan di Kali Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/519/3065264/mayat-fzbn_large.jpeg
2 Mahasiswi Terjun ke Jurang di Bromo, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/519/3064706/mayat-Y6v5_large.jpg
Lift Jatuh, 2 Pekerja Bangunan di Mojokerto Tewas Mengenaskan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement