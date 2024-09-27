Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen RK Bertemu Pramono-Rano: Semoga Pilkada Adem, Damai, Riang dan Gembira

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |13:11 WIB
Momen RK Bertemu Pramono-Rano: Semoga Pilkada Adem, Damai, Riang dan Gembira
Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta 2024. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil bertemu dengan Cagub Pramono Anung dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno. Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil berharap Pilkada 2024 bisa berjalan dengan adem, damai, riang dan gembira.

Momen pertemuan Kang Emil dengan Pramono-Rano yang juga ikut berkontestasi di Pilkada Jakarta itu diunggah lewat akun media sosial pribadinya @ridwankamil. Bahkan, Kang Emil telah menganggap Pramono sebagai guru dan mentornya. Sementara Rano juga telah menjadi sahabatnya sejak lama.

Tidak lupa, Kang Emil juga menyelipkan doa lewat tulisannya, berharap agar Pilkada kali ini bisa berjalan dengan adem, damai, dan riang gembira. Dia mengatakan siapapun yang menang di Pilkada Jakarta sudah menjadi takdir.

“Mas @pramonoanungw guru dan mentor saya, Bang @si.rano sahabat saya. Takdir hari ini hanyalah berkontestasi sementara. Doa terbaik untuk beliau berdua, semoga Allah mudahkan semua urusannya. Juga semoga pilkadanya adem damai riang gembira. Siapapun yang menang itu mungkin sudah garis takdirnya. Terima Kasih,” tulis Kang Emil, Jumat (27/9/2024).

Merespon postingan tersebut, Pramono Anung pun menegaskan bahwa politik riang gembira dan politik gagasan untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta. Dia mengatakan yang menjadi pemenang di Pilkada kali ini memang sudah ditakdirkan untuk masyarakat Jakarta.

“Bismillah ya Kang. Politik riang gembira dan politik gagasan kuncinya. InshaAllah yang terbaik sudah ditakdirkan untuk masyarakat Jakarta. Salam sehat Kang,” tulis Pramono di kolom komentar postingan Kang Emil.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/33/3193465//ridwan_kamil-Y32u_large.jpg
Ridwan Kamil Bantah Arkana Anak Biologisnya Bersama Aura Kasih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193317//atalia_praratya_dan_ridwan_kamil-87iS_large.jpg
Sidang Putusan Cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Digelar Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193034//ridwan_kamil-zRmF_large.jpg
Hard Gumay Prediksi Nama Baik Ridwan Kamil akan Pulih Kembali usai Isu Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193010//ridwan_kamil-4RqW_large.jpg
Kubu Ridwan Kamil Bantah Arka Anak dari Aura Kasih: Timeline-nya Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193008//pramono_anung_berharap_duta_besar_belanda_bisa_membantu_mendatangkan_klub_besar_untuk_menghadapi_persija_jakarta-Nx6A_large.jpeg
Pramono Anung Undang Klub Besar Belanda Tanding Lawan Persija Jakarta di Momen 500 Tahun Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3192990//ridwan_kamil_dan_atalia_praratya-wbf1_large.jpg
Mediasi Gagal, Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Masuk ke Pokok Perkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement