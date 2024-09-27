Momen RK Bertemu Pramono-Rano: Semoga Pilkada Adem, Damai, Riang dan Gembira

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil bertemu dengan Cagub Pramono Anung dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno. Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil berharap Pilkada 2024 bisa berjalan dengan adem, damai, riang dan gembira.

Momen pertemuan Kang Emil dengan Pramono-Rano yang juga ikut berkontestasi di Pilkada Jakarta itu diunggah lewat akun media sosial pribadinya @ridwankamil. Bahkan, Kang Emil telah menganggap Pramono sebagai guru dan mentornya. Sementara Rano juga telah menjadi sahabatnya sejak lama.

Tidak lupa, Kang Emil juga menyelipkan doa lewat tulisannya, berharap agar Pilkada kali ini bisa berjalan dengan adem, damai, dan riang gembira. Dia mengatakan siapapun yang menang di Pilkada Jakarta sudah menjadi takdir.

“Mas @pramonoanungw guru dan mentor saya, Bang @si.rano sahabat saya. Takdir hari ini hanyalah berkontestasi sementara. Doa terbaik untuk beliau berdua, semoga Allah mudahkan semua urusannya. Juga semoga pilkadanya adem damai riang gembira. Siapapun yang menang itu mungkin sudah garis takdirnya. Terima Kasih,” tulis Kang Emil, Jumat (27/9/2024).

Merespon postingan tersebut, Pramono Anung pun menegaskan bahwa politik riang gembira dan politik gagasan untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta. Dia mengatakan yang menjadi pemenang di Pilkada kali ini memang sudah ditakdirkan untuk masyarakat Jakarta.

“Bismillah ya Kang. Politik riang gembira dan politik gagasan kuncinya. InshaAllah yang terbaik sudah ditakdirkan untuk masyarakat Jakarta. Salam sehat Kang,” tulis Pramono di kolom komentar postingan Kang Emil.

(Qur'anul Hidayat)