Kecelakaan di Tol Dalam Kota Libatkan 3 Mobil, Satu Kendaraan Terbalik

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, tepatnya di seberang Kantor Pusat Ditjen Pajak, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (27/9/2024) pagi, melibatkan 3 kendaraan. Akibatnya, arus lalu lintas pada pagi hari tadi di jalan tol itu dari arah Slipi ke Tebet sempat mengalami kemacetan.

Informasi itu salah satunya diunggah akun Instagram @jakarta.terkini pada Jumat (27/9/2024) siang. Dinarasikan kecelakaan melibatkan 3 mobil terjadi di Jalan Tol Dalam Kota kawasan Gatot Subroto dari arah Slipi ke arah Tebet.

Kecelakaan terjadi saat tiga kendaraan melintas di Jalan Tol Dalam Kota dari arah Slipi ke Tebet di dekat Kantor Pusat Ditjen Pajak. Tampak ada satu mobil dengan posisi terbalik, sedangkan dua mobil lainnya berada di tepian pembatas jalan.

Terdapat pula mobil petugas jalan tol yang tengah melakukan evakuasi pada kendaraan yang terbalik itu. Imbas kecelakaan yang terjadi pada pagi tadi itu, Jalan Tol Dalam Kota sempat mengalami kemacetan panjang.

Sebabnya, petugas tengah melakukan evakuasi pada kendaraan yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui secara pasti kronologi kecelakaan bisa sampai terjadi, juga soal ada tidaknya korban jiwa dalam insiden itu.