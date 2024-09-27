Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Kerangka Manusia Ditemukan Dalam Hutan di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |14:49 WIB
Geger Kerangka Manusia Ditemukan Dalam Hutan di Bogor
Penemuan kerangka manusia di Bogor (Foto: Ist/Putra Ramadhani)
BOGOR - Warga Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan temuan kerangka manusia. Kerangka tersebut ditemukan warga di area hutan.

Dalam foto beredar, kerangka tersebut tergeletak di antara pepohonan rindang. Terlihat sepintas bagian bawah kerangka masih memakai celana pendek dan terdapat tas belanja warna hijau di sebelahnya.

Lalu, pada video lain yang beredar terlihat polisi dan lainnya sudah berada di lokasi temuan. Mereka sedang memasang garis polisi di sekitar kerangka.

Terpisah, Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi membenarkan adanya temuan kerangka manusia seperti dalam foto yang beredar di wilayahnya. "Iya benar (temuan kerangka manusia)," kata Silfi saat dikonfirmasi, Jumat (27/9/2024).

Temuan tersebut awalnya dilaporkan oleh warga yang sedang mencari rumput pada Kamis 26 September 2024. Namun, karena jalur menuju lokasi cukup sulit dan hujan, maka evakuasi dilakukan pagi hari tadi.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
