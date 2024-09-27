Pramono Anung Sebut Visi-Misinya Kurang Lebih Sama dengan Anies Baswedan

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Nomor Urut 3, Pramono Anung angkat bicara soal visi-misi mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang dirilis di akun media sosial pribadinya. Pramono menyebut, visi-misi tersebut tak berbeda jauh dengan yang diangkat olehnya bersama Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya saya melihat apa yang disampaikan Pak Anies sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan apa yang saya sampaikan dalam beberapa hal," kata Pramono di kediamannya, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2024).

Kesamaan itu terlihat dari sejumlah poin yang menyangkut aspek kesetaraan, keberpihakan kepada kelompok kecil miskin kota, dan lain sebagainya. Ia memastikan pasangan calon nomor urut tiga ini memiliki semangat yang sama.

"Saya merasa apa yang Pak Anies sampaikan kurang lebih semangatnya ya. yang paling utama esensinya itu sama dengan yang saya sampaikan," ujarnya.

Kendati demikian, ia menyadari tidak semua memiliki kesamaan antara visi misinya dengan milik Anies Baswedan. Tentu, kata dia, ada perbedaan beberapa programnya.

Di sisi lain, Pramono mengaku tak akan menggelar pembahasan khusus bersama timnya untuk mengakomodasi sejumlah program-program milik Anies.

"Tanpa harus dibahas pun sebenarnya sudah terakomodasi. Karena seperti persoalan kemarin di Kampung Bayam itu kan persoalan yang ada sejak zaman Pak Anies. Dan salah satu hal yang menjadi konsern-nya Pak Anies," ujarnya.