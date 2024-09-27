Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cari Keadilan, Satu Keluarga Remaja Tewas di Kali Bekasi Bakal Tempuh Jalur Hukum

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |15:25 WIB
Cari Keadilan, Satu Keluarga Remaja Tewas di Kali Bekasi Bakal Tempuh Jalur Hukum
Jaelani, salah satu keluarga remaja tewas di Kali Bekasi (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Ridho Darwan menjadi salah satu dari 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Atas kematian Ridho, pihak keluarga meminta polisi mengusut kasus tersebut secara transparan.

Sebab, jika polisi tak terbuka dalam pengusutan kasus ini, paman dari Ridho, Jaelani berencana membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Termasuk transparansi pemeriksaan anggota Tim Patroli Perintis Polres Metro Bekasi Kota di Propam Polda Metro Jaya.

"Ya, kita akan menempuh upaya-upaya hukum. Karena negara kita negara hukum dan butuh kepastian hukum. Jadi jangan sampai masyarakat ini dibuat terombang ambing dengan kasus seperti ini," ucap Jaelani di rumah duka, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (27/9/2024).

"Ya, nanti kita akan melakukan laporan ke institusi-institusi yang memang berwenang di bidangnya," sambungnya.

Dia menyebut berkas-berkas yang akan dibawa sebagai bahan pelaporan sedang dipersiapkan. Termasuk membuka komunikasi dengan keluarga korban lain, apakah ingin melakukan hal yang sama seperti keluarga Ridho.

"Nggak menutup kemungkinan mereka juga seperti itu. Sama dengan saya, termasuk salah satunya. Kalau saya lihat dari pernyataan - pernyataan orangtua Pino (korban lain), ya iya. Tidak ada kepuasan. Karena kita memang butuh keterbukaan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
