HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua dari Tujuh Remaja Ditemukan Mengambang di Kali Bekasi Teman Dekat Sejak Kecil

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |15:27 WIB
Dua dari Tujuh Remaja Ditemukan Mengambang di Kali Bekasi Teman Dekat Sejak Kecil
Orangtua korban penemuan 7 mayat di Kali Bekasi (Foto: MPI)
BEKASI - Dua dari tujuh remaja ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi, merupakan teman dekat sejak kecil. Keduanya ditemukan tewas mengambang pada 23 September 2024.

Dua remaja itu merupakan Rizki Dwi Cahyo (15) dan Rizki Ramadan (15). Kedunya tinggal di lingkungan yang berdekatan di Kampung Ciketing Selatan, Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi.

"Mereka satu sekolah, sama-sama kelas 3 SMP, setiap hari juga nongkrong di sini, yang jelas dari kecil memang teman dekat," kata orangtua Rizki Dwi Cahyo, Rudi Yulianto, Jumat (27/9/2024).

Rudi menceritakan, anaknya pada Jumat 20 September 2027, silam memang sempat meminta duit untuk berpamitan. Pada keesokan harinya, ia mengaku belum panik saat anaknya belum pulang.

Rudi bercerita bahwa anaknya pernah tidak pulang selama dua hari lantaran motornya yang rusak. Ia saat itu menduga bahwa kejadian serupa mungkin terjadi.

"Saya tungguin memang sampai hari Minggu karena mau semester. Pernah enggak pulang juga dua hari saat itu motornya ternyata kecelakaan, rusak," ungkap dia.

 

