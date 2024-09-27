Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Geram 7 Remaja yang Tewas di Kali Bekasi Dituding Polisi Pelaku Tawuran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |17:20 WIB
Keluarga Geram 7 Remaja yang Tewas di Kali Bekasi Dituding Polisi Pelaku Tawuran
JAKARTA - Polisi berhasil mengidentifikasi tujuh jasad remaja yang ditemukan meninggal dunia di Kali Bekasi beberapa waktu silam. Salah satu pihak keluarga meminta kejelasan Polda Metro Jaya terkait pernyataan ke media bahwa ketujuhnya merupakan pelaku tawuran.

Jaelani Arifin, Paman Ridho Darmawan salah satu korban tewas, meminta kejelasan polisi kenapa keponakannya dituduh sebagai pelaku tawuran.

“Kita meminta kepada Kapolda, Kapolres, untuk mengungkap sejelas-jelasnya jangan ada yang ditutupi karena kami korban,” kata Jaelani kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Jaelani menyebut pihak keluarga meminta keterangan yang menyebut remaja itu pelaku tawuran diuji coba. Sebab menurutnya ada saksi yang mengatakan para remaja yang tewas di Kali Bekasi tidak melakukan tawuran.

“Selama ini polisi selalu membela diri seolah-olah mereka pelaku tawuran ayo kita uji betul atau tidak mereka pelaku tawuran atau tidak,” kata dia.

 

