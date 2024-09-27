Sadis, Wanita di Bogor Disayat Bertubi-tubi Pakai Cutter oleh Tetangganya

DEPOK - Seorang perempuan berinisial IY menjadi korban penganiayaan yang dilakukan tetangganya sendiri inisial II di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Korban yang mengalami luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya masih menjalani perawatan di RSUD Cileungsi.

Kapolsek Bojonggede, AKP Abdullah pada Jumat (27/9/2024), mengatakan, penganiayaan tersebut diketahui usai tetangga sekitar mendengar teriakan dari rumah korban. Saat dihampiri, tetangga melihat korban sedang disayat-sayat pelaku dengan menggunakan cutter yang dibawanya dari rumah.

Para tetangga sontak berupaya menyelamatkan korban yang sudah berlumuran darah. Sementara pelaku lari kembali ke rumahnya dan dikejar warga.

Warga pun melihat pelaku tengah menyayat-nyayat tangannya. Kini, baik korban maupun pelaku sedang dalam perawatan di rumah sakit.

Korban dirawat di RSUD Cileungsi. Sementara pelaku di RSUD Cibinong.

Keduanya belum dapat dimintai keterangan hingga belum diketahui motif sesungguhnya dari penganiayaan tersebut.

(Arief Setyadi )