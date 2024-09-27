Keluarga Korban 7 Jasad Kali Bekasi: Ridho Ditabrak Tim Perintis Presisi Polres Bekasi Usai Pamit Kemping!

JAKARTA - Ridho Darmawan menjadi satu dari 7 korban tewas di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu, 22 September 2024. Paman korban, Jaelani menceritakan Ridho pada malam itu pamit ke orang tuanya untuk pergi berkemah bersama rekan-rekannya.

Dijelaskannya, pada Jumat (20/9) malam, keponakannya itu dijemput oleh teman-temannya yang berjumlah 4 orang. Bahkan Ridho sempat meminta ongkos ke orangtuanya yang saat itu sedang bekerja.

"Pada Jumat (20/9) malam itu sekitar pukul 20.00 WIB, almarhum Ridho ini pamit ke orang tuanya, ke bapaknya ya, mau kemping. Makanya dia ke bapaknya sambil minta ongkos," ujar Jaelani, Jumat (27/9/2024).

Namun, dia juga tak menyangka ternyata Ridho berkumpul di sebuah warung yang bersamping dengan Kali Bekasi. Akan tetapi ketika baru saja tiba di warung tersebut, tiba-tiba tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota, datang menggeruduk sekelompok pemuda yang sedang asik nongkrong tersebut.

Kata Jaelani, korban saat itu masih duduk di atas motor dan tiba-tiba ditabrak tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota. Hal tersebut membuat Ridho kaget serta panik dan langsung menyeburkan diri ke Kali Bekasi untuk menghindari kejaran polisi.