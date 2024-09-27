Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Blusukan Ke Pasar Serdang Kemayoran, Suswono: Bangunan Ini Perlu Direvitalisasi 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |18:32 WIB
Blusukan Ke Pasar Serdang Kemayoran, Suswono: Bangunan Ini Perlu Direvitalisasi 
Cawagub Jakarta Suswono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta momor urut satu, Suswono blusukan ke Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024). Kedatangan disambut antusias para pedagang pasar.

Nampak Suswono mulanya menyapa para pedagang yang berjualan di luar Pasar Serdang. Selain berinteraksi dengan para pedagang, dia juga berbincang-bincang dengan warga yang saat itu sedang membeli sayuran. "Belanja apa bu," tanya Suswono.

"Sayur Pak, buat di rumah," jawab warga.

Selanjutnya, Suswono berjalan masuk ke dalam pasar tersebut. Usai berkeliling pasar, Suswono melihat kalau bangunan itu perlu adanya revitalisasi. "Di sini memang ada bangunannya, tetapi memang bangunannya perlu direvitalisasi ya," ucap Suswono kepada wartawan.

Dia menjelaskan untuk para pedagang yang berjualan di luar pasar menurutnya tak memiliki banyak keluhan. Masalah justru lebih banyak dikeluhkan para pedagang di dalam pasar. 

 

Halaman:
1 2
      
