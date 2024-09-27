Survei Poltracking: Pemilih Anies Cenderung Pilih RK-Suswono di Pilkada Jakarta

, Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |18:38 WIB

JAKARTA - Lembaga Poltracking Indonesia merilis hasil survei sebaran pendukung Anies Baswedan dalam survei Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Menurut survei tersebut, pendukung Anies cenderung memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR pun membeberkan migrasi peta pendukung Anies Baswedan mulai di Pilpres 2024 hingga berdasarkan tingkat kepuasan kinerja Anies saat menjabat Gubernur Jakarta, dan pemilih Anies di Pilkada 2017.

“Pemilih Anies-Muhaimin dan Prabowo cenderung memilih Ridwan Kamil-Suswono, sementara basis pemilih Ganjar-Mahfud cenderung memilih Pramono-Rano di Pilkada Jakarta,” ujar Hanta Yuda saat membeberkan hasil survei, Jumat (27/9/2024).

Berikut hasil survei berdasarkan peta pendukung di Pilpres 2024:

Pendukung Anies-Muhaimin dengan sebaran pemilih 37,4%

- Ridwan Kamil-Suswono 45,4%

- Pramono Anung-Rano Karno 31,2%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 6,7%

- Tidak Tahu persen 16,7%

Pendukung Prabowo-Gibran dengan sebaran pemilih 46,3%

- Ridwan Kamil-Suswono 57,4%

- Pramono Anung-Rano Karno 27,5%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4%

- Tidak Tahu persen 11,1%

Pendukung Ganjar-Mahfud dengan sebaran pemilih 9,1%

- Ridwan Kamil-Suswono 22,9%

- Pramono Anung-Rano Karno 53,2%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 6,4%

- Tidak Tahu persen 17,5%

Sementara itu, Hanta Yuda mengungkapkan hasil survei berdasarkan kepuasan kinerja Anies Baswedan. “Yang puas dengan kinerja Anies, ini juga untuk mendeteksi kemana pendukung Anies, cenderung yang puas ke Ridwan Kamil 45 persen, yang puas ke Pram Rano 32,8%. Yang tak puas dengan Anies juga ke Ridwan Kamil-Suswono,” kata Hanta Yuda.

Puas dengan sebaran cluster 71,6%

- Ridwan Kamil-Suswono 45%

- Pramono Anung-Rano Karno 32,8%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,5%

- Tidak Tahu persen 16,7%

Tidak Puas dengan sebaran cluster 23,4%

- Ridwan Kamil-Suswono 56%

- Pramono Anung-Rano Karno 28,9%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4%

- Tidak Tahu persen 11,1%

Tidak Tahu

- Ridwan Kamil-Suswono 42,6%

- Pramono Anung-Rano Karno 23,4%

- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4,3%

- Tidak Tahu persen 29,7%