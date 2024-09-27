Ridwan Kamil: Pramono Mentor, Rano Sahabat Saya

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengunggah video pertemuannya dengan pasangan cagub-cawagub nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno. Momen pertemuan dengan Pramono Anung-Rano Karno itu pun diunggah melalui akun Instagram pribadinya yang dilihat Jumat (27/9/2024). Terlihat suasana hangat dan canda tawa terjadi di antara kegita tokoh tersebut.

Pria yang kerap disapa Kang Emil itu pun tidak segan mengatakan bahwa Pramono Anung merupakan mentornya dan Rano Karno sebagai seorang sahabat.

Tak hanya itu, dalam unggahannya, Kang Emil juga menyampaikan doa agar Pilkada tahun 2024 ini bisa berjalan dengan adem, damai dan riang gembira.

“Mas @pramonoanungw guru dan mentor saya, Bang @si.rano sahabat saya. Takdir hari ini hanyalah berkontestasi sementara. Doa terbaik untuk beliau berdua, semoga Allah mudahkan semua urusannya. Juga semoga pilkadanya adem damai riang gembira. Siapapun yang menang itu mungkin sudah garis takdirnya. Terima Kasih,” tulis suami Atalia Praratya itu.

Postingan Ridwan Kamil itu pun juga disambut oleh Pramono Anung. Dia menegaskan bahwa politik riang gembira dan politik gagasan untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta. Dia mengatakan yang menjadi pemenang di Pilkada kali ini memang sudah ditakdirkan untuk masyarakat Jakarta.

“Bismillah ya Kang. Politik riang gembira dan politik gagasan kuncinya. InshaAllah yang terbaik sudah ditakdirkan untuk masyarakat Jakarta. Salam sehat Kang,” tulis Pramono di kolom komentar postingan Kang Emil.