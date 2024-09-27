Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Miris! 5 Santriwati Dicabuli Oknum Guru dan Pemilik Ponpes di Bekasi

Ahmad Jauhari Lutfi , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |19:24 WIB
Miris! 5 Santriwati Dicabuli Oknum Guru dan Pemilik Ponpes di Bekasi
Orangtua santriwati korban pencabulan laporkan oknum guru dan pemilik ponpes ke aparat (Foto : iNews)
BEKASI - Miris, sebanyak lima santriwati jadi korban pencabulan oknum guru dan pemilik pondok pesantren di Bekasi, Jawa Barat. Parahnya lagi, berdasar pengakuan korban, aksi bejat tersebut dilakukan sejak tiga tahun yang lalu.

Dan yang lebih bikin geram, salah satu santriwati yang menjadi korban pencabulan hamil dan digugurkan. Saat ini, tiga korban sudah melaporkan kasus yang dialami ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)  Polres Metro Bekasi.

Peristiwa bejat itu terjadi di salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para korban mengaku dicabuli dan dilecehkan oleh pemilik dan guru di pondok pesantren tersebut.

Kasus pencabulan itu terungkap saat para korban mengadukan perbuatan kedua diduga pelaku kepada orangtuanya.

Menurut salah satu korban, modus yang dilakukan pelaku adalah masuk ke dalam kamar para korban dan tiba-tiba langsung menindih tubuh korban. Korban yang merasa takut hanya bisa diam. 

Kejadian tak senonoh itu sudah lebih dari lima kali dilakukan oleh pelaku terhadap korban berinisial ADL. Setelah mendengar pengakuan korban, para orangtua kemudian mengadukan hal tersebut ke kepala desa setempat untuk didampingi saat melaporkan ke Unit PPA Polres Metro Bekasi.

 

