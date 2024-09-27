Kunjungi Pasar Serdang, Suswono Akan Bangun Hunian di Atasnya

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut satu, Suswono berencana merevitalisasi Pasar Serdang, Kemayoran, Jakpus, usai blusukan di lokasi tersebut, Jumat (27/9/2024). Revitalisasi itu juga akan menambah hunian tempat tinggal pada bagian atas pasar tersebut.

"Seperti ini (pasar Serdang) lah contohnya, ini kan sebetulnya luas ya. maka sekaligus kita akan membangun rumah di atas pasar, dalam konteks revitalisasi tadi. Nanti sekaligus juga pasar modern," ucap Suswono kepada wartawan.

Nantinya hunian tersebut bisa ditempati oleh para pedagang yang biasa berjualan di Pasar Serdang. Soal harga sewa, nantinya akan dibicarakan lebih lanjut.

Suswono pun menekankan karena pasar tersebut berdiri di lahan milik pemerintah daerah (Pemda), harga atau sewa hunian itu tentunya akan murah. "Jadi para pedagang ini nanti bisa saja menjadi penghuninya rumah-rumah yang nanti akan dibangun di atas pasar," ucapnya.

Program pembangunan hunian di atas pasar, stasiun bahkan sungai, menurutnya untuk membereskan kekumuhan yang ada di Jakarta. Sebab Pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) sempat diminta langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto membereskan kekumuhan yang ada di Jakarta.

"Karena memang diamanatkan oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Ridwan Kamil diminta ke Jakarta untuk membantu Pak Prabowo dalam yang istilahnya fokusnya lebih di antaranya tadi pada pembenahan rumah kumuh dan itu juga dipesankan oleh Pak JK (Jusuf Kalla)," tuturnya.

Di sisi lain, dalam tinjauan ke Pasar Serdang, Suswono mengaku harga kebutuhan bahan pokok relatif stabil. Namun para pedagang yang berjualan di dalam pasar mengeluhkan adanya aktivitas berjualan di luar pasar.