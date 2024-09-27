Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rano Karno Ingin Sowan ke Habib Rizieq Shihab

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |20:48 WIB
Rano Karno Ingin Sowan ke Habib Rizieq Shihab
Rano Karno ingin sowan ke Habib Rizieq (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Rano Karno alias Bang Doel berencana untuk sowan atau silahturahmi ke Imam Besar Habib Rizieq Shihab dalam waktu dekat. Ia pun telah meminta waktu kepadanya.

"Insya Allah, Insya Allah kita minta waktu kepada beliau mudah mudahan beliau memberikan waktu," kata Rano kepada wartawan di Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat (27/9/2024).

Bang Doel mengatakan bahwa terpaksa membagi waktu dengan Calon Gubernur (Cagub) Pramono Anung untuk bersilahturahmi dengan sejumlah tokoh maupun ulama lainnya.

"Insyallah sebetulnya terpaksa kami bagi hari ini saya ke Pak Kiai dan Mas Pram ke tempat lain ini bagian silahturahmi yang memang kultur Jakarte, Betawi seperti ini," ujarnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno alias Bang Doel sowan atau silahturahmi dengan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Ulum, KH Muhyiddin Ishaq alias Gus Im di Jalan Madrasah, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat (27/9/2024).

"Alhamdulillah hari ini saya sudah lama minta waktu dengan Pak KH Muhyiddin sebetulnya sudah kenal lama dari 2007 dulu Pilkada DKI waktu jaman Pak Foke hari ini saya maju sebagai Calon Wakil Gubernur makanya saya minta doa dari Kiai dan santri santrinya tujuannya itu saja," kata Bang Doel usai menunaikan ibadah Sholat Maghrib berjamaah.

 

Halaman:
1 2
      
