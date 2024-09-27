5 Santriwati Tiga Tahun Dicabuli Oknum Guru, Ada yang Hamil hingga Digugurkan

BEKASI - Sebanyak lima santriwati jadi korban pencabulan yang dilakukan oknum guru dan pemilik pondok pesantren di Bekasi, Jawa Barat, selama tiga tahun. Mirisnya, salah satu di antara para korban ada yang hamil hingga digugurkan.

Salah satu korban berinisial ADL bahkan mengaku sudah lebih dari lima kali dicabuli oleh pelaku. Setelah mendengar pengakuan korban, para orangtua kemudian mengadukan hal tersebut ke kepala desa setempat untuk didampingi saat melaporkan ke Unit PPA Polres Metro Bekasi.

"Para orangtua minta didampingi untuk lapor polisi," ujar kepala desa setempat, Sumardi, Jumat (27/9/2024).

Saat ini, tiga korban sudah melaporkan kasus yang dialami ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi.

Peristiwa bejat itu terjadi di salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para korban mengaku dicabuli dan dilecehkan oleh pemilik dan guru di pondok pesantren tersebut.

Kasus pencabulan terungkap saat para korban mengadukan perbuatan kedua diduga pelaku kepada orangtuanya.