Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Santriwati Tiga Tahun Dicabuli Oknum Guru, Ada yang Hamil hingga Digugurkan

Ahmad Jauhari Lutfi , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |20:59 WIB
5 Santriwati Tiga Tahun Dicabuli Oknum Guru, Ada yang Hamil hingga Digugurkan
5 santriwati dicabuli oknum guru hingga hamil dan digugurkan (Foto : Freepik)
A
A
A

BEKASI - Sebanyak lima santriwati jadi korban pencabulan yang dilakukan oknum guru dan pemilik pondok pesantren di Bekasi, Jawa Barat, selama tiga tahun. Mirisnya, salah satu di antara para korban ada yang hamil hingga digugurkan.

Salah satu korban berinisial ADL bahkan mengaku sudah lebih dari lima kali dicabuli oleh pelaku. Setelah mendengar pengakuan korban, para orangtua kemudian mengadukan hal tersebut ke kepala desa setempat untuk didampingi saat melaporkan ke Unit PPA Polres Metro Bekasi.

"Para orangtua minta didampingi untuk lapor polisi," ujar kepala desa setempat, Sumardi, Jumat (27/9/2024).

Saat ini, tiga korban sudah melaporkan kasus yang dialami ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)  Polres Metro Bekasi.

Peristiwa bejat itu terjadi di salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para korban mengaku dicabuli dan dilecehkan oleh pemilik dan guru di pondok pesantren tersebut.

Kasus pencabulan terungkap saat para korban mengadukan perbuatan kedua diduga pelaku kepada orangtuanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188056//penangkapan_narkoba-bMYf_large.jpg
Bareskrim Tangkap Pemasok Sabu Sopir Taksi Online yang Perkosa Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177455//ponpes-2ehT_large.jpg
4 Fakta Wacana Bangun Ponpes Pakai APBN, Tapi Ada WA Misterius Bilang Jangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement