Belanja Masalah ke Pasar Serdang, Suswono Serap Aspirasi Pedagang Luar dan Dalam

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta, nomor urut 1, Suswono blusukan ke pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta pusat, Jumat (27/9/2024). Di lokasi itu ternyata terdapat pedagang yang berjualan di luar dan dalam pasar.

Nampak mulanya Suswono menyapa para pedagang yang berjualan di luar Pasar. Usai berbincang-bincang, menurut Suswono tak ada keluhan para pedagang luar pasar ini.

"Yang di luar relatif saya dengarkan ya hampir enggak ada masalah. Bahkan ada juga yang cukup lama (berjualan di luar pasar)," ujar Suswono usai blusukan.

Namun permalasahan justru datang dari para pedagang yang berjualan di dalam pasar. Kata Suswono mereka mengeluhkan, sepinya pembeli yang masuk ke dalam pasar, sebab konsumen lebih senang berbelanja di luar pasar.

"Padahal yang resmi apalagi yang harus membayar bulanan, listrik, secara resmi adalah pedagang pedagang yang di dalam pasar," ucapnya.