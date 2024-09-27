Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belanja Masalah ke Pasar Serdang, Suswono Serap Aspirasi Pedagang Luar dan Dalam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |21:06 WIB
Belanja Masalah ke Pasar Serdang, Suswono Serap Aspirasi Pedagang Luar dan Dalam
Suswono
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta, nomor urut 1, Suswono blusukan ke pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta pusat, Jumat (27/9/2024). Di lokasi itu ternyata terdapat pedagang yang berjualan di luar dan dalam pasar.

Nampak mulanya Suswono menyapa para pedagang yang berjualan di luar Pasar. Usai berbincang-bincang, menurut Suswono tak ada keluhan para pedagang luar pasar ini.

"Yang di luar relatif saya dengarkan ya hampir enggak ada masalah. Bahkan ada juga yang cukup lama (berjualan di luar pasar)," ujar Suswono usai blusukan.

Namun permalasahan justru datang dari para pedagang yang berjualan di dalam pasar. Kata Suswono mereka mengeluhkan, sepinya pembeli yang masuk ke dalam pasar, sebab konsumen lebih senang berbelanja di luar pasar.

"Padahal yang resmi apalagi yang harus membayar bulanan, listrik, secara resmi adalah pedagang pedagang yang di dalam pasar," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192480//pemerintah-8kSZ_large.jpg
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Penataan Ulang Peta Kekuasaan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement