INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Baswedan Rilis Visi Misi Meski Tak Ikut Pilkada Jakarta, Suswono: Kan Dulu Nyusunnya Bersama PKS 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |21:10 WIB
Anies Baswedan Rilis Visi Misi Meski Tak Ikut Pilkada Jakarta, Suswono: Kan Dulu Nyusunnya Bersama PKS 
Suswono
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut satu, Suswono merespon soal visi misi mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dirilis di akun media sosial pribadi. Dia menjelaskan, visi misi Anies di Pilkada 2017 dirumuskan bersama jajaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kan gini, Anies ini dulu (di pilkada 2017) didukung oleh PKS. Ketika menyusun program bersama PKS juga. Ini pak Ismail saksinya, yang menjadi anggota DPRD di Jakarta," ujar Suswono di Pasar Serdang, Jumat (27/9/2024).

Dia menekankan visi misi Anies jika memang berdampak baik untuk kemajuan Jakarta akan dilanjutkan bahkan ditingkatkan oleh pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO). 

"Jadi artinya berkali-kali saya sampaikan, bahwa tidak hanya Pak Anies, program Pak Gubernur sebelumnya yang bagus-bagus kita akan teruskan, bahkan kita akan tingkatkan," tuturnya.

Yang terpenting kata dia, menomor satukan kepentingan rakyat Jakarta. Agar masyarakat bisa merasakan kebahagiaan dengan berbagai program baik yang langsung dirasakan.

"Yang belum ada, kita akan adakan, yang penting intinya adalah bagaimana rakyat Jakarta ini akan bisa lebih bahagia ke depannya. Intinya itu," sambungnya.

Sekedar informasi, berikut visi misi Anies Baswedan di laman resminya, untukmujakartatercinta.com.

 

